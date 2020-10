Helsingør Kommune har en betydelig andel af ansatte med bopæl i Sverige, størstedelen arbejder cirka 150 personer i ældreplejen. Foto: Allan Nørregaard

Trods rejserestriktioner: Fortsat normal drift hos ForSea

ForsSea Ferries fortsætter med normale sejlplaner efter lukningen for svenske fritidsrejsende. Udmeldingen kommer efter, at rederiet Sundbusserne har indstillet driften midlertidigt.

Helsingør - 27. oktober 2020 kl. 13:58 Kontakt redaktionen

Danmark har indført yderligere rejserestriktioner for svenske borgere og opfordrer samtidig danske rejsende til at udvise særlig agtpågivenhed. Men rederiet ForSea, tidligere kendt som Scandlines Helsingør-Helsingborg, sejler videre og vil fortsat sikre overfarten for personale i plejesektoren, øvrige jobpendlere og fragt-trafik, men også for øvrige fritidsrejsende, skriver rederiet i en pressemeddelelse.

Muligheden for en shoppetur eller et restaurantbesøg ombord eksisterer fortsat, ligesom danske rejsende stadig kan tage en tur til Sverige, måske for at besøge sommerhuset. Rejser, sommerhuse/ødegårde undtages, anbefales dog ikke af myndighederne.

For fragttrafikken er der, ud over den ordinære sejlplan, indsat ekstra afgange for at kunne tilbyde fleksibilitet og imødekomme transportbehovet til og fra Skandinavien.

- En fortsat forbindelse mellem Danmark og Sverige er yderst vigtig. Vi må sikre transport over sundet af såvel produkter som arbejdskraft. At vi derudover kan tilbyde en afkoblende rejse med både restaurantbesøg og shopping er også af stor værdi. ForSea skal ses som en tryg og ansvarsfuld overfart, uanset om det gælder transport eller privat rejse, siger Kristian Durhuus, CEO hos ForSea.

Færgelinjen følger myndighedernes retningslinjer for reducering af smittespredningen af COVID-19. Der er god plads ombord, ekstra rengøringsrutiner af alle overflader, håndsprit er tilgængeligt og rederiet opfordrer alle rejsende til at holde afstand og blive hjemme ved de mindste tegn på symptomer.

Ombord på færgerne skal man bære mundbind, medmindre man sidder ned for at spise eller drikke.

