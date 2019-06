Trods protester: Styrelse affreder huse på unik historisk gade

Trods kritiske indsigelser mod planen fra Helsingør Kommune og de to bevaringsforeninger By & Land Helsingør og Stad & Egn Helsingør samt ejerne af husene, så ændrede det ikke på afgørelsen fra Slots- og Kulturstyrelsen, som kom forleden. Styrelsen har nemlig endeligt besluttet at affrede de to ejendomme Lappen 28 og 38. For fremtiden vil de to bygninger udelukkende være beskyttet af, at bygningerne vil være erklæret bevaringsværdige i sandsynligvis højeste bevaringsværdi, og at en nedrivning af bygning skal godkendes af kommunens politikere.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her