Snekkersten Skotterup Sejlklub har under corona-krisen fået 20 nye medlemmer. Foto: Snekkersten Skotterup Sejlklub

Trods corona: Flere medlemmer i Snekkersten-Skotterup Sejlklub

Helsingør - 06. juli 2020 kl. 12:21 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det har været en hård tid for mange idrætsforeninger. De fleste har været nødt til at holde lukket på grund af coronakrisen, og det har derfor været en kamp at holde fast i medlemmerne, som ikke kunnet møde fysisk op i idrætsfællesskaberne.

Men hos Snekkersten Skotterup Sejlklub har de - modsat mange andre idrætsforeninger - fået flere medlemmer under coronakrisen. 20 nye medlemmer mellem 8 og 15 år er det blevet til i perioden. En udvikling, de naturligvis er stolte af og glade for i sejlklubben.

- Det betyder utroligt meget. Den normale rytme i klubben er, at vi får nyt blod i forårsmånederne. Hvis vi ikke har tilgang i år og pengene udebliver, er det ret kritisk for en sejlklub som vores, siger Michael Melbye, der er ungdomsudvalgsformand i Snekkersten Skotterup Sejlklub.

Tilflyttere på vandet

Nogle af de nye medlemmer er Maiken Tiemroths børn Frederik Valdemar på 10 år og Carl Sebastian på 14 år. Familien flyttede 1. marts til Snekkersten, og børnene ville gerne i gang med sejlads. Coronakrisen lukkede Danmark 11. marts, så for at få drengene meldt til sejlads, gik Maiken Tiemroth og drengene ned på havnen for at se, om de kunne møde nogle fra sejlklubben.

På havnen guidede venlige sjæle dem hen til Michael Melbye, der sad med håret i vandkanten og var i gang med at male en båd. Da de vinkede til ham, smilede han og tog imod dem med åbne arme - som om de havde kendt hinanden længe, fortæller Maiken Tiemroth.

De fik en god snak om drengenes muligheder for at komme ud på vandet, og allerede samme aften var de meldt ind i sejlklubben, og drengene var tilmeldt sejlads. Kun et par uger senere deltog drengene i virtuel undervisning, som lynhurtigt blev arrangeret af Snekkersten Skotterup Sejlklub, hvor de blandt meget andet lærte at binde knob for at blive klar til at komme ud at sejle.

Ildsjæle af rang

Så snart der blev åbnet op for, at sejlklubberne kunne sende medlemmerne på vandet, stod Snekkersten Skotterup klar med et imponerende setup, fortæller Maiken Tiemroth.

- Det er et helt fantastisk engagement og ildsjæle af rang, der er i sejlklubben. Det er uden tvivl grunden til, at de børn og unge, der gerne vil gå til sejlads, faktisk kan komme ud at sejle. Alle kan være med. Der er rum til alle og højt til loftet. siger Maiken Tiemroth, som selv blev frivillig i klubben, da hun meldte børnene ind.

For selvom det kun er børnene, der går til sejlads, er hele familien meldt ind i sejlklubben. Som sejlerforældre er der mange muligheder for at være en del af sejlklubben på det niveau, der passer en.

- Det er unikt, at man kan være en del af sine børns fritidsaktiviteter. Hvis man har lyst til at være en del af det, kan man være det. Det hele er drevet af et stort brændende 'drive' og frivillige, der hjælper til, siger Maiken Tiemroth.

Der er ikke et sted, hvor hun har mere lyst til at lægge sine frivillige kræfter, fordi klubben simpelthen er gennemsyret af engagement. For hende er det ikke bare en klub. Det er en måde at leve på. Du ånder det, fortæller Maiken Tiemroth.

Øget synlighed

De plejer at træne to gange om ugen i Snekkersten Skotterup Sejlklub. Men da der blev åbnet op for, at sejlklubber igen måtte træne, gik de op til ni træninger fordelt ud på alle ugens dage. Det gav flere muligheder for medlemmerne, og træningen blev delt op i mindre grupper med maksimalt otte personer per træning.

Og så tænkte de meget over, hvordan de kunne være mere synlige.

- Vi har blandt andet været meget opmærksomme på at sejle lige uden for stranden i stedet for tre kilometer ude på vandet, hvor vinden er bedre, siger Michael Melbye.

Derudover besluttede Snekkersten Skotterup Sejlklub at udgive sit allerførste klubblad i trykt format, som alle børn har leveret i medlemmernes postkasser.

Hvis man har lyst til at prøve at sejle, er man meget velkommen til at møde op i sejlklubben tirsdag og torsdag kl. 17 på Strandvejen 71C.