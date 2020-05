»Nikkende kobjælde« findes hist og her i Nordjylland, det nordlige og vestlige Sjælland, ellers sjælden eller fraværende. Sådan hedder det om planten på hjemmesiden naturbasen.dk Men netop her ved stranden i Julebæk befandt sig et eksemplar. Foto: Klavs Nielsen

Trist syn: Sjælden plante blev gravet op

Det var et trist syn, der mødte naturkenderen Klavs Nielsen fra Ålsgårde, da han var ude at gå ved Julebæk ud for den store aflange parkeringsplads ved Julebækhus på det grønne overdrevslignende areal mellem Nordre Strandvej og skoven.

For her kunne han nemlig konstatere, at en eller flere ukendte personer havde valgt at grave en af de i Helsingør Kommune som i det meste af landet sjældne »Nikkende Kobjælder op«.

Der blev senest taget et foto af blomsten 28. april, fortæller Klaus Nielsen. At der er tale om en sjældenhed i Helsingør Kommune kan konstateres ved, at man regner med at der er 10 kilometer til det nærmeste sted, hvor den er fundet.

Planten i Julebæk blev opdaget sidste sommer. Selv har Klavs Nielsen kun set dette eksemplar på stedet, men kendere af området har fortalt, at der har været flere i området.