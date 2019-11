Der er nu vedtaget en lokalplan for industrikvarteret i Espergærde. Foto: Helsingør Kommune

Send til din ven. X Artiklen: Trist - men vi må videre Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Trist - men vi må videre

Helsingør - 07. november 2019 kl. 19:22 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debathelsingoer:

Af Keld Olsen

Formand for Espergærde Byforening

Det er trist, når vores byrådspolitikere er ude af trit med borgerne. Som nu med vedtagelse af kommuneplantillæg og lokalplan for industrikvarteret i Espergærde. Her har et byrådsflertal af konservative, socialdemokratiet og radikale på byrådsmødet i mandags endelig besluttet at tillade hele 700 boliger i Espergærdes industrikvarter.

Det er dobbelt så mange, som det ville være muligt at bygge efter den hidtil gældende kommuneplan. Efter borgernes og Espergærde Byforenings mening bygges der for tæt og for højt.

Særligt på den gamle Triumph-grund, hvor der ganske få meter fra fortovskanten og lige overfor et tre-etagers rækkehus gives tilladelse til at bygge fire etager. Mangel på aftensol, genbo-kik og trafikstøj mellem bygningerne bliver nok de værste gener.

Indsigelser fra mange aktive borgere og fra Espergærde Byforening har ganske vist fået Byrådsflertallet til at lave en række ændringer i forhold til bygherrernes første udkast. Så tak til de mange aktive borgere, som er kommet med indsigelser og tilkendegivet holdninger i læserbreve og på de sociale medier.

Blandt en række ændringer har byrådets udvalg fx flere steder fået taget en etage af de højeste bygninger. Man har reduceret byggehøjden ind til naboer. Man har søgt at skabe betingelser for fællesskab ved at fordre fælleshuse i bebyggelserne. Man har krævet overdækkede cykelparkeringer. Og man har (foreløbig) opgivet at bygge ud i Rolighedsmosen.

Men grundlæggende har man ikke ændret ved bygherrernes ønsker om alt for mange boliger klemt sammen på for lille område.

Problemet har grundlæggende været, at byrådsflertallet - i stedet for at holde fast i den gældende lokalplan - har accepteret bygherrernes ønsker om at bygge mange boliger, formentlig ud fra et ønske om flere tilflyttere og flere skattekroner.

Ved det næste kommunevalg vil Espergærdes borgere have med i erindringen, hvordan partierne har stemt ved denne store ændring af Espergærde. Det er demokratiets grundvilkår.

Men vi skal videre. Vi skal sikre, at rensningsanlægget ikke leder (mere) urenset spildevand ud i Øresund - trods de mange nybyggerier. Vi skal arbejde med trafikproblemerne, som kun bliver endnu mere umulige med flere tusinde nye beboere. Og vi skal sikre, at der er plads i gode skoler, daginstitutioner, sundhedsydelser og kulturtilbud også til nytilflytterne.

Der er nok at tage fat på for Espergærde Byforening, for aktive borgere og for vores byrådspolitikere.