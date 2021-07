Artiklen: Trist dag for nattelivet: Old Irish Pub lukker

Trist dag for nattelivet: Old Irish Pub lukker

Helsingørs natteliv ser nu ud til at blive forandret. Det står klart efter, at den store danske barkæde Old Irish Pub nu oplyser til erhvervsmediet Finans.dk, at man lukker Old Irish Pub i det gamle sommerteater i Søstræde i Helsingørs indre by.