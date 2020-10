Coronaen sætter julemanden i karantæne...Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Trist: Julemanden er nødt til blive i Grønland i år Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Trist: Julemanden er nødt til blive i Grønland i år

På grund af regeringens nye coronarestriktioner kommer Julemanden ikke forbi Helsingør den første søndag i advent, som han ellers har tradition for at gøre

Helsingør - 28. oktober 2020 kl. 04:18 Af Christopher Valeur Kontakt redaktionen

Julemanden ankommer hvert år til Helsingør den første søndag i advent fra en kutter på Kongekajen, hvor han i hestevogn kører igennem indre by, mens han kaster karameller ud til de forbigående. Foran sig har han pigegarden, eller nissegarden, som de bliver kaldt til jul, der spiller julemusik. Alt sammen ting der er med til at skabe julestemning i byen. I år bliver det dog uden Julemandens hjælp, at helsingoranerne skal finde julestemningen frem. Julemandens ankomst er nemlig blevet aflyst, ligesom også lucia- og lanterneoptogene er blevet det i år.

Citykoordinator for Helsingør Handel, Kim Backe, er ærgerlig over aflysningerne, men så ingen anden udvej.

- Vi kan ikke forsvare at afholde et sådant arrangement. Vi har typisk 200-300 børn, der følger hestevognen med Julemanden, så det er umuligt at afholde set i lyset af de nye restriktioner, hvor der er forsamlingsforbud på 10 personer, siger han.

Han fortæller videre, at Helsingør Handel har fulgt udviklingen samt smittetallet nøje. Mandag eftermiddag blev beslutningen truffet. I høj grad for at undgå at risikere, at begivenheden bliver en stor smittespreder.

Pigegarden bliver Der er dog stadig ting at se frem til, der kan skabe julestemning, når der skal juleshoppes i december måned.

- Hver lørdag i december marcherer Helsingør Pigegarde, eller Nissegarden som de bliver kaldt, når de får juletøj på, rundt i midtbyen. Det er muligt, da de overholder alle retningslinjer. Vi har også stadig planlagt julemarked den 18., 19. og 20. december på Axeltorv, fortæller Kim Backe.

Juletræ tændes Selvom Julemanden ikke kommer første søndag i advent, som i år ligger den 29. november, vil juletræet med julelys fortsat pryde bybilledet.

- Vores juletræ bliver tændt første søndag i advent, men på et hemmeligt tidspunkt, så vi kan undgå en større forsamling. Træet vil lyse og stå tændt, men der bliver ikke lavet en større begivenhed ud af det, siger Kim Backe.

Plan B

Der vil blive tænkt i nye baner, hvis julemarkedet ej heller kan afholdes, selvom det for nu er planen, at det bliver afholdt som planlagt.

- Som udgangspunkt afholder vi julemarkedet, medmindre der kommer nye meldinger. Hvis det bliver aflyst, vil vi lave en plan B med jul i gaderne og musik. Vi har dog ikke hele plan B klar endnu. Vi roder rundt i en verden, som vi ikke helt kender til, forklarer Kim Backe.