Tricktyv gav 87-årig falsk corona-vaccine

Klokken 17.25 søndag indløb der anmeldelse til Nordsjællands Politi om, at en kvinde mellem klokken 13.30 og 15.30 henvendte sig ved en bolig på Rolighedsparken i Espergærde.

Her oplyste hun den 87-årige mandlige beboer om, at hun var kommet for at vaccinere ham.

Kvinden fik derefter adgang til boligen, hvor hun stak beboeren med kanyle, hvorefter hun forlod adressen.

Efterfølgende kunne det konstateres, at der var blevet stjålet bilnøgler fra adressen.