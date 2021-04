Tremastet skønhed kom hjem uden fest og farver

Det var egentlig meningen, at skonnerten Zar skulle ankomme til Helsingør i en storstilet velkomst, men på grund af coronavirus og de restriktioner, der er blevet lavet, har det ikke været muligt at holde et stort arrangement. Velkomstfesten er derfor foreløbigt blevet udskudt til maj måned.

- Der er et forsamlingsforbud på 10 personer, og hvis vi annoncerede noget, så kunne vi risikere, at der kom flere mennesker end det. Så ville politiet kunne sige, at det var en overtrædelse af loven, og at alle derfor skulle gå hjem, siger Carsten Rygaard, som er en del af initiativgruppen bag købet af Zar.