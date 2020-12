Tredje mand fængslet efter røveri mod tankstation

Tidligt søndag morgen endte et røveri mod Cirkle K på Hovvej i Espergærde med en biljagt, hvor to personer blev anholdt. Hvorvidt de to personer i bilen også er blandt de varetægtsfængslede i sagen, ønsker politiets anklager, Dersim Becin, ikke at oplyse om.