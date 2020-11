Se billedserie Den omdiskuterede mur er 2,05 meter høj, men ejeren foreslår at skære den ned til 1,8 meter, så den ikke bliver højere end lokalplanen kræver. Levende bliver den ikke. Foto: Helsingør Kommune

Send til din ven. X Artiklen: Tredelt fremtid for ulovlig "Berlinmur" Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tredelt fremtid for ulovlig "Berlinmur"

Afgørelsens time nærmer sig for den mur, ejeren af Nordre Strandvej 232 i Ålsgårde, har opført i strid med lokalplanen og uden at få tilladelse.

Helsingør - 04. november 2020 kl. 04:10 Af Anders Petri Kontakt redaktionen

Den troner to meter høj, står lige i skel og har fået navnet »Berlinmuren i Ålsgårde« i kritikernes munde. Og mandag skal politikerne i By-, Plan- og Miljøudvalget afgøre, hvordan dens fremtid ser ud. En afgørelse der ikke kun får betydning for den omtale mur, men som også kan få konsekvenser for lignende mure op og ned af Nordre Strandvej.

Læs også: En grøn strandvej kan blive dyr

Når det kommer til muren, står politikerne i udvalget foran en enten/eller-situation. Enten får muren lov at stå - måske i en forkortet udgave - eller også vil kommunen give ejer påbud om at rive den ned.

Sagen drejer sig om en mur, der skærmer ejendommen på Nordre Strandvej 232 fra Nordre Strandvej. Villaens ejer har opført en ny mur, som erstatning for den eksisterende der kollapsede på grund af sætningsskader. Kollapset skete, da ejeren byggede en 532 m2 stor villa på grunden, og ødelagde foruden muren og en del af fortorvet på Nordre Strandvej udfor grunden.

- I situationen tænkte ingen beklageligvis på at orientere kommunen - kun på at afværge yderligere nedskridning af fortorv og vej. Vi mener at have handlet hurtigt, effektivt og i nødværge for at begrænse skadens omfang, skriver ejer i sin ansøgning om at lovliggøre muren.

Et levende hegn Problemet for ejeren er nemlig, at muren er ulovlig. Som Frederiksborg Amts Avis i juli skrev, er mure forbudt i områdets lokalplan, der stammer tilbage fra 1980.

- Hegn mod vej eller sti skal være levende hegn med en maksimal højde på 1,8 meter, står der i lokalplanens § 9.

Ejers forsvar er, at den kollapsede mur blev bygget før lokalplanen trådte i kraft, selvom ingen præcist kan fastslå hvornår. Men det forhold gør ikke automatisk den nye mur lovlig, vurderer forvaltningen i Helsingør Kommune.

- Genopførslen med muren er imidlertid i strid med lokalplanen og er ikke længere i eksisterende lovligt forhold, skriver forvaltningen i dagsordenen til mandagens møde i By-, Plan og Miljøudvalget. Derfor skal politikerne behandle sagen som en dispensation til nyopførelse, selvom muren står hvidskuret på Nordre Strandvej.

Ejer har som kompromis tilbudt Helsingør Kommune at skære 25 centimeter af muren, så den bliver 1,8 meter høj og dermed ikke højere, end de levende hegn maksimalt må være.

Skaber præcedens En 1,8 meter høj mur er netop et af de tre scenarier, politikerne skal forholde sig til. Forvaltningen foreslår, at man ydermere kan stille krav om, at muren på ydersiden skal dækkes af beplantning.

En anden mulighed er at lovliggøre murens nuværende udseende som 2,05 meter høj og hvidskuret facade.

Det sidste scenarie, som forvaltningen foreslår politikerne, er at bede ejeren om at overholde lokalplanen, rive muren ned og etablere et levende hegn.

Fælles for de tre scenarier er, at de sandsynligvis vil skabe præcedens for lignende sager i samme eller lignende lokalplanområder, hvor flere lignende sager venter.

- Ejerne af ejendomme med de ventende og lignende sager må, når sagerne genoptages, kunne forvente, at beslutningen i nærværende sag vil danne grundlag for behandlingen af deres sager, skriver forvaltningen.

relaterede artikler

Chokerende eller... 20. november 2017 kl. 11:15

Hvad sker der kære politikere ? 13. november 2017 kl. 14:43

Giver tilladelse til omstridt strandvejsmur 13. oktober 2017 kl. 14:45