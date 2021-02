Tre tyve snuppet ved otte ødelagte varebiler

Natten til lørdag klokken 02.38 blev tre unge tyve taget på fersk gerning, da de var i færd med at tømme varebiler for indhold på Jernbanevej tæt ved færgeterminalerne i Helsingør.

Politiet fik en anmeldelse om, at der blev slæbt tunge sager ind i to biler, der holdt i området. Tre mænd blev anholdt og sigtet for tyverierne. Den ene blev fanget ved selve varebilerne, imens de to andre blev fundet i området, oplyser vagtchef David Buch.