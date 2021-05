Det vil fortsat være muligt at blive lyntestet i Færgeterminalen i Helsingør samt i Laden på Vapnagaard. Foto: Christopher Valeur

Tre testcentre åbner: Se åbningsdage og åbningstider her

Der vil i sommermånederne være gode muligheder for at blive testet, når testcentre i Hornbæk, Gilleleje og Liseleje åbner i maj måned.

Helsingør - 18. maj 2021 kl. 11:02 Af Christopher Valeur

I begyndelsen af maj blev det meldt ud, at der i løbet af måneden vil komme et lyntestcenter i Hornbæk, ligesom det også blev meldt ud, at der i denne måned ville komme lyntestcenter i Gilleleje og Liseleje. Dengang blev det meldt ud, at centret i Hornbæk vil blive placeret i Tumlesalen på Hornbæk Skole og som minimum have åbent to dage om ugen.

Det stod derfor uklart, hvor mange dage centret ville holde åbent, ligesom der heller ikke var fastlagt åbningstider for centret. Frederiksborg Amts Avis kan nu afsløre, at testcentret på Hornbæk Skole åbner torsdag den 20. maj og vil derefter have åbent alle dage fra klokken 09-20.

Flere centre Testcentret i Gilleleje åbnede den 13. maj og er blevet placeret i Gillelejehallen. Lyntestcentret har åbent torsdag og søndag fra klokken 08-20. Frederiksborg Amts Avis erfarer, at det forventes, at det i nærmeste fremtid skal holde åbent en dag ekstra eller opskalere testkapaciteten efter behov.

Afslutningsvis kommer der også et lyntestcenter i Liseleje. Ifølge avisens oplysninger arbejdes der for, at testcentret åbner fredag den 21. maj. Testcentret vil derefter have åbent klokken 08-20 hver tirsdag, fredag og søndag. Testcentret kommer til at ligge på parkeringspladsen på Lisehøjvej, hvor der netop nu er ved at blive bygget en teltløsning. Også her vil der være mulighed for opskalering af testkapaciteten efter behov.

Åbent i pinsen For alle testcentrene gælder det, at de har åbent i pinseweekenden - altså på fredag, lørdag og søndag. Det forventes, at testcentrene vil forblive åbne frem til skolesommerferiens afslutning den 12. august.

