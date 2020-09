De tre ridderkors blev uddelt før byrådmødet i aftes.Foto: Julian Isherwood

Tre stolte modtagere af Ridderkorset

Helsingør - 23. september 2020 kl. 09:49 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Byrådsmødet mandag aften var noget særligt for borgmester Benedikte Kiær(K), udvalgsformand Gitte Kondrup(S) og medlem af Økonomiudvalget Ib Kirkegaard.

For forud for mødet kunne kommunaldirektør Stine Johansen nemlig overrække et Ridderkors af Dannebrogsordenen, som gives af Dronning Margrethe, til de tre erfarne politikere.

Ridderkorset er givet på baggrund af de tre kommunalpolitikeres mangeårige politiske engagement. Benedikte Kiær, der blev valgt som borgmester ved valget i 2013, bliver i indstillingen blandt andet fremhævet for at være en flittig debattør på blandt andet socialområdet, og som har sat kommunen på landkortet. .Kiær har forud for sit hverv som borgmester i Helsingør Kommune også haft en flot politisk karriere. Blandt andet som socialminister (2010-2011) og medlem af regeringens Økonomiudvalg (2011). Hun har tidligere siddet i Regionsrådet (2006-2010) og Helsingør Byråd (2010).

Ulla Birgitte Kondrup mere kendt som Gitte Kondrup fik ridderkorset på blandt andet denne baggrund: Gitte Kondrup har siden 2001 været medlem af Byrådet i Helsingør Kommune. Her har hun ydet et kæmpe indsats for sin kommune, og har gennem årene med flid og dygtighed bestridt en række tillidshverv. Hun har i to perioder været formand for Børne- og Uddannelsesudvalget, siddet i økonomiudvalget og en række øvrige politiske udvalg. Gitte Kondrup har desuden gjort en kæmpe indsats for sine kollegaer i Helsingør Kommune som aktiv i HK og gennem forskellige tillidshverv på sin arbejdsplads.

Ib Nielsen Kirkegaard: Ib Kirkegaard har siden 1998 siddet i Byrådet i Helsingør Kommune. Her har han med stort engagement gjort en stor indsats for Helsingør Kommune. Han har gennem årene haft mange tillidshverv. Blandt andet i to omgange af i alt 16 år som 1. viceborgmester, og i samme periode som formand for Socialudvalget. Han har desuden siddet flere periode i Økonomiudvalget og bestrider pt. hvervet som formand for Børne- og Ungeudvalget. Ib Kirkegaard har desuden været fungerende borgmester i tre måneder i 2016, mens borgmesteren var på barsel.