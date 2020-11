Blandt andet dette bassin ved Vapnagaard bliver i denne tid renset. Foto: Forsyning Helsingør

Tre regnvandsbassiner skal renses den kommende tid

Helsingør - 25. november 2020 kl. 14:24

Helsingør: I denne uge begynder arbejdet med at oprense tre såkaldte forsinkelsesbassiner for regnvand. Det særlige serviceeftersyn indebærer udpumpning af vand, oprensning af bundslam og tjek af udløb, så vandet uhindret kan løbe videre ud i rørene. Oprensningen kommer dette efterår og vinter til at starte med bassinet mellem Borgmester P. Christensensvej og Kongevejen - over for Helsingør Gymnasium ved Vapnagaard. Derefter følger bassinet ved Lindestien ligeledes i Helsingør samt til sidst bassinet ved Nirvanastien og Tinevej i Espergærde.

- Regnvandsbassinerne spiller en vigtig rolle i forhold til arbejdet med klimatilpasning. Fremover får vi flere skybrud og intense regnskyl, som presser kapaciteten i vores ledningsnet. Bassinerne er med til at holde vandet tilbage og forsinke det på dets vej mod Øresund. Dermed minimerer de risikoen for oversvømmelser i for eksempel boliger og erhverv, fortæller Charly Dahlsen, afdelingsleder i Forsying Helsingør Spildevand i en pressemeddelelse.

Arbejdet udføres for Forsyning Helsingør af den nordsjællandske entreprenørvirksomhed FMT A/S, og det forventes, at de tre bassiner vil være oprenset med udgangen af december 2020.

Der er i alt 58 såkaldte forsinkelsesbassiner med regnvand i Helsingør Kommune. Forsyning Helsingør renser og tjekker hvert år 2 til 3 bassiner. Af hensyn til dyre- og plantelivet i bassinerne udføres arbejdet altid i vinterhalvåret - og om nødvendigt med tilladelse fra Helsingør Kommune.

Regnvandsbassinerne er koblet på separate regnvandsledninger, der typisk ledes ud i Øresund. De har således ikke noget at gøre med det fælleskloakerede spildevandssystem, der også kan have såkaldte overløbsbygværker til Øresund, hvis presset på ledningsnettet bliver for voldsomt.