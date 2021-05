Sommeren i Hornbæk får de bedste betingelser for at blive fri for corona, da der oprettes et lyntestcenter i byen. Foto: Allan Nørregaard

Tre nye testcentre åbner: Se hvor og hvornår her

På trods af at Danmark langsomt har åbnet op for flere ting, senest biografer, fitnesscentre og spillesteder, går danskerne formentlig stadig en sommer præget af coronavirus i møde. Det kommer helt sikkert til at betyde, at der også i løbet af sommeren skal testes massivt for coronavirus, men måske også, at danskerne i højere grad holder ferie i Danmark. Derfor kan man forestille sig, at der samles rigtig mange mennesker i områder, hvor der normalt ikke er testcentre. Det har Region Hovedstaden dog tænkt over, hvorfor der inden længe vil blive oprettet yderligere tre testcentre på Nordkysten.