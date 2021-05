Tre kirke står bag: Pinsegudstjeneste i den grønne skov

Det hele foregår i skoven bag ved Egebæksvang kirke 2. pinsedag 24 maj klokken 11 til 12. i den gamle grusgrav. Efter gudstjenesten er der mulighed for at bage snobrød - tag gerne selv snobrødsdej med. Vi medbringer også dej, så vi er sikre på at der er nok. Spejderne sørger for bål og snobrødspinde.