Tre kilo frø forvandles til valmuer

Corona-fordel

Hvad er mere oplagt end at gribe den omstændighed, at børn og medarbejdere er sendt udendørs på grund af corona-epidemien? Situationen har fået projektgruppen til at handle hurtigt med et projekt for dagtilbud og indskoling, hvor udvalgte børnegrupper skal så og passe planter. Senere på året skal de igen så blivende arter og studere de sommerfugle, der med stor sandsynlighed vil blive tiltrukket af børnenes blomsterflor. Et tilbud som alle skoler og over halvdelen af Helsingør Kommunes dagtilbud har takket ja til.