Tre indbrud i Tikøb

Tyve har været på spil i Tikøb. En beboer på Roarsvej har anmeldt, at der har været indbrud i villaen onsdag mellem klokken 8 og 13.30. Tyven er kommet ind ved at bryde et køkkenvindue op.

Endelig har der mellem den 19. og 20. november været indbrud i en villa på Fredensborgvej. Her blev det dog ved forsøget, da tyven ikke havde held til at bryde et vindue til et værelse op.