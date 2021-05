Tre indbrud i Espergærde

Kr. Himmelfartsdag var der ved godt 15-tiden indbrud i en villa på Godthåbsvej . En rude i en havedør var blevet aflistet, og det lykkedes for tyven at stikke af med smykker, pc og elværktøj.

To personer luskede rundt

Ved 2-tiden natten til Kristi Himmelfartsdag fik politiet en anmeldelse om, at to personer luskede rundt om en villa på Dyremosevej og kiggede ind ad vinduerne. Det lykkedes dem ikke at komme ind, så der blev ikke stjålet noget.