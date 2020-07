Tre biler stod i flammer i boligområde

Klokken 00.11 indløb der anmeldelse om, at tre biler var i brand på en parkeringsplads på Horsedammen på Vapnagaard. Patruljer kørte til stedet, hvor det kunne konstateres, at en bil var helt udbrændt, mens de to andre biler havde svære brandskader.

Nordsjællands Politi arbejder ud fra en teori om, at branden er påsat.