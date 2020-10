Tre Helsingør-piger er nu på landsholdet

15-årige Mellissa Johansen fra Helsingør Golf Club er netop blevet udtaget til det danske pigelandshold for 2021-sæsonen. Dermed gør hun sine to 17-årige klubkammerater Olivia Grønborg og Kajsa Landstrøm følgeskab. De to har været en del af det kvindelige ungdomslandshold de seneste to år. Dermed har Helsingør Golf Clubs talentfulde piger sat sig på tre ud af de syv pladser i ungdomslandsholdstruppen.