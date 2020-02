Trak lod blandt børnebørnene

Steen Sørensen er både en meget heldig og meget gavmild mand. Han vandt nemlig hovedpræmien i Helsingør Pigegardes store julelotteri og kunne dermed se frem til en rejse for to til Thailand med Top Tours - en præmie til en værdi af 15.000 kr.

Men den heldige vinder valgte i stedet at sende præmien i en helt anden retning, da han efter jul mødte op hos Top Tours for at modtage sin gevinst, fortæller Sanne Bergsaker, der er leder af Helsingør Pigegarde.

- Steen fortalte os, at han og konen havde rejst alt det, de skulle, så derfor havde de valgt at trække lod blandt alle deres børnebørn om, hvem der skulle have rejsen i stedet for dem, siger Sanne Bergsaker.