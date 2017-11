?Til (ingen verdens) nytte? spiller på Kulturværftet 29. november. Foto: Presse

Tragikomik på Kulturværftet

Tragikomikken rykker ind på Helsingør Teater med forestillinge ’Til (ingen verdens) nytte’, der spiller onsdag den 29. november. Den 29. november klokken 19.30 kan man opleve en god omgang tragikomik til at matche det mørke novembervejr, når Helsingør Teater og Folketeateret opfører forestillingen 'Til (ingen verdens) nytte'. I forestillingen møder publikum den DSB-ansatte Berit på 60+, som ryger ind i en hvirvelvind af omstruktureringer og krav om omstillingsparathed på sin arbejdsplads.

Men Berit er ikke så omstillingsparat længere. Hun har rundet de 60 og i mange år har været en engageret medarbejder hos DSB. Hun har allerede været igennem en del omstruktureringer iværksat af en velmenende HR-chef, der ikke tvivler på, at Berit vil være lige så god til at sælge pølser, som hun var til at sælge billetter. Men det går ikke som forventet.

Berit indleder jagten på et nyt job, og samtidig tager hun sig godt af sin overbo, pensionisten Svend, der ikke kunne drømme om at indrømme, at han ikke kan klare det hele selv. Slet ikke over for sin søn, karrieremanden Lars, der pligtskyldigt besøger Svend selvom han er ved at knække halsen på for meget arbejde. Hos Berit møder Lars lidt af den anerkendelse, det åbenbart er så svært for faderen at give ham.

Til (ingen verdens) nytte er et drama om en basal, menneskelig drivkraft; behovet for at være til nytte i samfundet og over for sine medmennesker. Men hvad skal man stille op med sin nyttetrang, når almindelig medmenneskelighed er i lav kurs, og man risikerer at få skudt bagtanker i skoene, hvis man bare gerne vil hjælpe?

Bag forestillingen, der varer godt 2 timer, står instruktør Madeleine Rønn Juul. Billetter kan købes på Helsingør Teaters hjemmeside.