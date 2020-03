Trafikulykke: Cyklist kørt til hospitalet

Klokken 13.39 torsdag skete der et færdselsuheld, da part 1, en 32-årig mandlig bilist fra Ølstykke, kørte i vestlig retning ad en grussti mellem Skindersøvej og Ørsholtvej ved Gurre. Herfra skulle han krydse Ørsholtvej i vestlig retning og påkørte part 2, en 40-årig mandlig cyklist fra Frederiksberg, som kørte i nordlig retning, oplyser Nordsjællands Politi.

Ved uheldet kom cyklisten til skade med sin arm og blev derfor kørt med ambulance til hospitalet.

Bilisten blev efterfølgende sigtet for ikke at overholde sin vigepligt.