Trækker sig fra Byrådet før tid

Enhedslistens byrådsmedlem Helena Jørgensen, som blandt andet er medlem af By-, Plan- og Miljøudvalget skriver på sin Facebook-profil, at arbejdsmæssigt pres og dårlig samvittighed over ikke at have tid til at behandle de politiske sager har betydet, at hun efter svære overvejelser har besluttet at trække sig fra Byrådet, og at det digitale byrådsmøde sidst i denne måde bliver hendes sidste. Det betyder, at partiets andet byrådsmedlem, Allan Berg Mortensen, skal have en ny makker.