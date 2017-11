Træet tændes og julemand kommer ind fra havet

Søndag den 3. december tændes det store juletræ på Axeltorv af Julemanden, som kommer sejlende ind til Helsingør og efterfølgende kører i hestevogn til Axeltorv efterfulgt af nissegarden. I den forbindelse vil der også være julebazar på torvet, ligesom at de omkringliggende restauranter vil have åbent for udendørs servering, så man kan nyde et glas gløgg, mens træet tændes. For børnene vil der være ponyridning på børnvenlige ponyer og for de mindste vil der være et lille tog, der kører til 20 kroner per tur. Julebazaren varer hele weekenden og har mere end 40 forskellige boder. Der er åbent fra 10.00 til 19.00 lørdag og fra 12.00 til 17.00. Det hele synges ind, når Okataviuskoret og Øresundskoret optræder med julesange i hele City.