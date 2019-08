Traditionsrigt kvindeløb i Teglstrup Hegn

- Kvindeløbet er en god og hyggelig sensommertradition. Det er et varieret aftenløb ad dejlige skovstier i Teglstrup Hegn. 5 km. er en god distance og alle kan være med - altså hvis man er en kvinde, siger Kenneth Sørensen fra HSOK, der arrangerer løbet. Han fortsætter: - Vi prøver hvert år at skabe gode rammer for løbet, og vi er glade for igen i år at kunne at love god opvarmning før starten. En af løbets sponsorer - Rigét - har sørget for at alle bliver varmet godt op, da vi får besøg af René Christensen fra Vild med Dans. René sætter musik på og får gang i musklerne i startområdet, så vi opfordrer løberne til at komme i god tid.