Traditionsrig pinsefest ved Hammermøllen

Hammermøllens Venner inviterer til pinsefest, en gammel tradition i den nyudsprungne bøgeskov. Pinsefesten er i år 19. maj, Det starter klokken 12 for at give gæsterne mulighed for at nyde frokosten i pinseskoven, hvor vi kan tilbyde mad, is, lagkage og drikkevarer til rimelige priser. Drikkevarer bedes købt i boderne og ikke medtages, tak. Foreningen tager imod kontanter og mobile-pay, men der kan ikke betales med dankort.