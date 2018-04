I 75 år har Tove Bjørnsten boet i samme lejlighed, og hun har aldrig været fristet til at flytte. Foto: Bendt Olesen

Send til din ven. X Artiklen: Tove har boet i den samme lejlighed i 75 år Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tove har boet i den samme lejlighed i 75 år

Helsingør - 01. april 2018 kl. 04:15 Af Mikkel Frank Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hun var 18 år, da hun flyttede ind i det nybyggede Ved Møllen i Helsingør. I dag er Tove Bjørnsten 93 år og nyder stadig at bo i den lejlighed, som igennem 75 år har været hendes hjem.

Da Tove flyttede ind i den to-værelses lejlighed sammen med sin mand Poul Christian Knud Bjørnsten, der var maskinarbejder på Helsingør Værft, rasede Anden Verdenskrig om ørerne på dem. Det var i april 1943, at det unge nygifte par fandt et nyt hjem i de boliger, der i de år var ved at blive bygget ved Pontoppidansvej ikke så langt fra Kongevejen i Helsingør.

I dag er Ved Møllen Boliggårdens ældste afdeling, og Tove er ganske unik i og med, at hun har boet i samme lejlighed i alle 75 år.

- Jeg kom fra en lejlighed i Stjernegade. Poul og jeg var blevet gift i februar 1943, hvor jeg ventede vores første barn, Ole, og så var det bare om at flytte ind i lejligheden i Ved Møllen. Jeg kendte Ved Møllen igennem min onkel Holger Larsen, der var vicevært her i området, og som skaffede os lejligheden. Det her var den første blok, der stod færdig i sin tid. Den er bygget til mig, griner Tove, da vi besøger hende i lejligheden, der hovedsageligt er møbleret med de originale møbler fra indflytningen i 1943.

780 kr. om året

Dengang kunne Tove og Poul glæde sig over at flytte ind i en helt ny lejlighed, hvor huslejen for dem udgjorde den svimlende sum af 780 kroner - om året. Ved Møllen blev opført i årene 1939 til 1946.

- Det var så perfekt alt sammen. Alt var nymalet. Det var dejligt at få sit eget. Jeg var jo så ung, og her fik vi vores eget sted. Mine forældre sørgede for, at vi fik møbler fra Varelageret her i byen, fortæller Tover og klapper let med den ene hånd på et gammelt skab, der står i stuen.

Med tiden fik Tove og Poul tre børn, så de i alt boede fem mennesker i lejligheden, der på den gamle huslejekontrakt fra 1943 står opført som '2 Værelser, Køkken og Pulterkammer'. I dag kan det nogle gange undre Tove, at det over årene overhovedet lod sig gøre, at de boede to voksne og tre børn i den lille lejlighed.

Fem i en to værelses

- Gud! Hvordan var det muligt? Her boede vi fem mennesker. Men dengang havde man ikke så meget tøj, som man har i dag. Og så havde hvert barn en hylde med tøj, og her var meget ordentligt, så det lod sig gøre. Sådan var det bare, smiler Tove, der tre gange om ugen er frivillig hjælper på plejehjemmet Falkenberg ved Ålsgårde.

Igennem årene har Tove nydt at bo i lejligheden i Ved Møllen.

Aldrig fristet

- Jeg har aldrig været fristet af at flytte andre steder hen. Jeg har i alle årene været glad for den her lejlighed - og naboerne ikke mindst. Der har altid været gode naboer her. Godt samvær, søde naboer. Her er stille og dejligt, og jeg har et rigtig godt forhold til min underbo. Vi får gerne lige en snak om morgenen. Vi bekymrer os om hinanden, og det fungerer fint - det har vi det godt med, lyder det fra Tove.