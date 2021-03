Tove Middelboe er årets fastfood-chef, men hun er mere end det: - Jeg er socialrådgiver, politibetjent, sygeplejerske og parterapeut

Kunne ikke håndtere det

For at komme i betragtning til prisen er det også et kriterie, at restauranten har en sund økonomi, og nu får Tove Middelboes egen økonomi også et lille boost. Med kåringen følger således en bonus på 30.000 kroner, men for Tove Middelboe er det netop en bonus, og for hende er anerkendelsen langt mere værd.