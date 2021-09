Total forvirring: Kommune fjerner »uddateret« busskur men sætter ikke et nyt op

Det har der ellers været en del forvirring omkring, efter lederen af Helsingør Kommunes Center for Trafik, Vej og Parkering Katrine Kjærbo - fejlagtigt - udtalte til Helsingør Dagblad, at føromtalte busskur under alle omstændigheder skulle fjernes, "da der til december indføres nyt busnet, hvor der ikke længere kører bus på Snerlevej«.

De nye busplaner træder i kraft 12. december, og centerleder Katrine Kjærbo slår over for Frederiksborg Amts Avis fast, at Snerlevej er en del af denne - som området i virkeligheden har været hele tiden, men det har centerlederen bare ikke haft helt styr på.

- Vi har fået henvendelser fra borgere omkring det. Derudover var læskuret af en type, som er uddateret. Der var tale om den her champignon-formede kasse. Hvis der kommer et nyt busskur op, kan man forestille sig, at den generende adfærd vil fortsætte. Så som udgangspunkt sætter vi ikke et nyt op, men hvis det viser sig at være et stort problem, vil vi overveje at sadle om.