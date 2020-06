Torsdagskoncerter med urban jazz i Toldkammerets gård hele sommeren

De to århusianske musikeres debutalbum, Knob, udkom i marts 2019, blev ugens album på DR P8 Jazz og sikrede duoen hele to priser til Danish Music Awards; Årets Danske Jazzkomponist og Årets Nye Danske Jazznavn. I april 2019 sikrede de sig tilmed sejren i JazzDanmarks landsdækkende konkurrence for unge musikere; Jazzkonkurrencen 2019.

Rigmor - 23. juli

En idé om at sætte musik til tekster af Michael Strunge blev startskuddet til bandet Rigmors vision om at give ordene vinger. En drøm om at kunne figurere som talerør for en generation, der er blevet tabt på gulvet, får jorden til at brænde under fødderne og musikken til at stikke af.