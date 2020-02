Torsdag åbner lanternefestivalen

"Alt afhænger af øjnene der ser" er også titel-værket på udstillingen og et værk, der skubber til menneskets egen forestilling om, hvordan virkeligheden ser ud fra forskellige øjne. Det centrale budskab i værket er at belyse, at alles individuelle virkelighed afhænger af ens egen forståelse for omverdenen.