Top Tours forlader byen

For 15 år siden åbnede Top Tours dørene for Helsingørs borgere i Helsingør Bycenter. Senere flyttede rejsebureauet til en stor butik på torvet og direktør Bjarne Lundahl og teamet i butikken har igennem årene hjulpet 1000-vis af gæster med gode oplevelser i Thailand, på Bali, Mauritius, Maldiverne og meget andet.

Corona krisen har betydet en stor omvæltning i rejsebranchen og også for Top Tours. Intet er som før og mange hundrede rejsebureaumedarbejdere i hele landet søger nu nyt arbejde og Top Tours er også hårdt ramt.

- Det har været 15 gode år i Helsingør og der skulle en nedlukning af hele verden og på ubestemt tid til før Top Tours kom i problemer, udtaler den afgående salgsdirektør og ejer Bjarne Lundahl. Han oplyser i øvrigt til Helsingør Dagblad, at han har solgt sin andel af selskabet for omkring 2,5 millioner kroner.

Bjarne Lundahl har selv valgt at stoppe som medejer i Top Tours, og vil fremover hellige sig investeringsprojekter og bruge tiden på at udvikle nye ideer og tiltag.

- Jeg er 10 år ældre end Martin, som har været min forretningspartner igennem næsten 20 år, og jeg vil fremover bruge tiden på flere rejser, måske investerer i bungalows og både i Thailand og dermed bevare kontakten til den rejsebranche jeg elsker og ser frem til at være med til at give flere gode oplevelser her, siger Lundahl i en pressemeddelelse udsendt af Top Tours.