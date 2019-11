Kathrine Diez og Ib Michael deler ud af deres oplevelser fra litteraturens verden på M/S Museet for Søfart.

Send til din ven. X Artiklen: Tolstoj og to kolde fra kassen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tolstoj og to kolde fra kassen

Helsingør - 04. november 2019 kl. 19:08 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»Døgnfluen aner ved en blaa Violrand det evige«. Det har altid givet os begge kuldegysninger".

Sådan skrev forfatter Ib Michael for nylig til M/S Museet for Søfart om sit og sin nære ven, Troels Kløvedals, yndlingscitat. Men det lå langt fra i kortene at Kløvedal skulle få et yndlingscitat fra noget som helst, endsige blive forfatter - for da han gik i skole kunne han overhovedet ikke li' at læse.

- På M/S Museet for Søfart vil vi rigtig gerne bidrage til at styrke læselysten, for selvom politikerne lige nu diskuterer, hvad der er den bedste måde til at få danskerne til at hive en bog ud fra hylden, så er de alle enige om én ting - det er godt at læse, og det burde vi gøre lidt mere, lyder det fra museumsdirektør Ulla Tofte.

- Ind imellem skal vi have lidt hjælp til at komme i gang. Det var Troels Kløvedal et lysende eksempel på, for det var først da Kløvedal som helt ung lærling i Helsingør forvildede sig ind i byens antikvariat, at han opdagede en verden af bøger og fik en læse-mentor - nemlig antikvaren.

Nu videregiver legendariske forfatter Ib Michael sin og Troels Kløvedals læselyst sammen med den unge litterat Katherine Diez.

To mennesker som er vidt forskellige, men har det til fælles, at de elsker bøger.

Ib Michaels kærlighed til bøgerne og forfatterne er stor - han delte den kærlighed med Troels Kløvedal. "At forsvinde i bøgerne havde at gøre med vores trang til at opdage verden - vi tog på eventyr uden at rejse", Ib Michael gør det klart, at det ikke kun var på skibet Nordkaperen, at de to venner fik kuldegysninger, når eventyrene foldede sig ud - det gjorde de også, når de forsvandt ind i bøgernes verden på en regnvåd dag i november i København.

Men hvor Ib Michael er rundet af en tid, hvor sociale medier ikke eksisterede og læsning var mere udbredt end det er i dag, er litteraturanmelder Katherine Diez barn af nutiden, influencer, provokateur, flittig bruger af Instagram, uddannet fra Aarhus Universitet i nordisk sprog og litteratur og har med sine kun 30 år læst flere bøger end de fleste af os kommer til gennem et helt liv. Diez lever af at læse, men »litteraturen er også den ven, jeg har haft flest oplevelser sammen med«, fortæller hun.

Katherine Diez og Ib Michael forsvinder ind i bøgerne, og deler ud af deres opdagelser, når de onsdag den 6. November kl. 19.00 mødes på M/S Museet for Søfart. Med sig har de tykke mursten af diverse klassikere, Blixens Vinter-Eventyr, Jensens Kongens Fald, Melvilles Moby Dick, Sandemoses En flygtning krydser sit spor for at nævne nogle. Med bøgerne på bordet vil de to store personligheder dele ud af deres ligeså store oplevelser fra litteraturens verden.

Tilmelding via www.mfs.dk/detsker