Til maj spiller danske "Balsal" op i Toldkammeret, og der vil være mulighed for at supplere koncerten med morgenmad i Spisekammeret umiddelbart før koncerten. Foto: PR-foto

Toldkammeret vil sparke din dag igang med kaffe og finurlige instrumenter

Toldkammeret har planlagt et arrangement, som skal sende din dag i gang på den bedst mulige måde. Det kræver, at du kan lide kaffe og finurlige instrumenter, for den 29. maj byder Toldkammeret nemlig på stor morgenmad og efterfølgende koncert med danske »Balsal«.