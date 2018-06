Sådan forestiller caféejerne, at en den gamle passagervogn skal placeres i haven på Nordre Strandvej. Foto: Albi?s Kaffebar

Togvogn i kendt cafés have ender i byrådet

Helsingør - 10. juni 2018 kl. 04:32 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Konservative vil give dispensation fra lokalplan til Albi’s Kaffebar. Den hyggelige Albi's Kaffebar på Nordre Strandvej, som byder på hjemmebag og hyggelig marskandiserindretning, er blevet en stor succes, og mange dage er det svært at finde plads.

Det fik ejerne af stedet til tidligere på året at søge om tilladelse hos kommunen til at opstille en gammel togvogn i haven, som skulle bruges til café.

Imidlertid kan man ikke bare sådan stille en togvogn op i en have midt i Hornbæks indre by, fremgår af referatet fra det seneste møde i By-, Plan- og Miljøudvalget.

Imidlertid valgte forvaltningen i Center for By-, Vand og Land at give et afslag på ansøgningen tilbage i januar. Siden søgte ejerne, som er Camilla og Michael Mengers, om genoptagelse - hvilket blev afvist af embedsmændene. Baggrunden for afvisningerne var, at opstillingen på caféens grund ville betyde færre parkeringspladser, og stride mod lokalplanen krav, hvilket også er problematisk i forhold til den generelle mangel på parkeringspladser om sommeren. Derudover passer en togvogn ikke med lokalplanens krav til blandt andet saddeltag. Endelig skal alle faste byggerier være i teglsten, hvilket en togvogn i sagens natur ikke er.

På det seneste møde i By-, Plan- og Miljøudvalget blev sagen taget op igen som en såkaldt beslutningssag efter en anmodning af fra udvalgsmedlem Jens Bertram(K), som selv bor i Hornbæk.

Forud for mødet indstillede forvaltningen til udvalget at afslaget skulle stå ved magt, og oplyste også, at togvognen heller ikke lever op til kravene i forhold til tilgængelighed for handicappede. Et flertal i udvalget bestående af R, S og EL valgte at følge indstillingen fra embedsmændene. Derimod begærede Konservatives tre medlemmer Jens Betram, Michael Mathiesen og Janus Kyhl sagen i Byrådet.

De foreslår, at der i stedet bliver givet en treårig dispensation, fremgår det referatet fra udvalgsmødet.