Togtrafik står stille efter personpåkørsel i Espergærde

Togtrafikken omkring Espergærde Station er indstillet, efter at en person er blevet påkørt af et tog.

Togtrafikken omkring Espergærde Station i Nordsjælland er standset, efter at en person klokken 06.47 er blevet påkørt af et tog omkring 500 meter nord for stationen.

Det skriver Nordsjællands Politi på Twitter.

Politiet oplyser, at personen endnu ikke er identificeret, men skriver ikke noget om vedkommendes tilstand.

På grund af påkørslen kan togene onsdag morgen ikke køre på skinnerne. I stedet er der indsat togbusser på strækningen mellem Nivå og Helsingør, oplyser DSB.

- Vi kører med togbusser i pendulfart på strækningen, og togbusserne standser på alle stationer mellem Nivå og Helsingør, skriver DSB på sin hjemmeside.

Der må forventes ekstra rejsetid, indtil togene igen kører som normalt.

- Mellem København og Nivå er der enkelte aflysninger og længere rejsetid, lyder det fra DSB.

Togbusserne stopper i Helsingør, Snekkersten, Espergærde, Humlebæk og Nivå.