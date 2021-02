Det var her på Kronborg Havebyvej, at episoden fandt sted.

Tog bilnøgler fra stang beruset mand

Et par handlekraftige borgere tog tirsdag aften klokken 20.54 bilnøglerne var en særdeles beruset mand. Episoden skete på Krbg Havebyvej, hvor borgerne havde set manden ligge på vejen og efterfølgende forsøge at komme ind i sin bil.

En patrulje fra Nordsjællands Politi blev sendt til stedet, hvor manden, der er 53-år og fra Helsingør, blev anholdt og sigtet for at overtræde Ordensbekendtgørelsen. Herefter blev han taget med til detentionen på politigården, hvor han fik lov at sove rusen ud.