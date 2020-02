Tørstig tyv fik ikke stillet tørsten

En 38-årig mand fra Ikast var onsdag eftermiddag tørstig efter alkohol. Måske lidt for tørstig. Her gik han nemlig ind i Meny på Øster Torv i Espergærde, hvor han forsøgte at stjæle syv flasker spiritus, men han blev her opdaget, før han kunne nå at drikke dem - og senere sigtet for butikstyveri.