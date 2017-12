Afpresningen skulle blandt andet have fundet sted foran natklubben Moonshine i Bjergegade. Foto: Dorte Møller Rasmussen

To unge mænd fundet skyldige i afpresning

Helsingør - 06. december 2017 kl. 05:02 Af Victor Viemose

To unge mænd på 22 og 23 år blev mandag idømt henholdsvis tre måneders fængsel og samfundstjeneste for afpresning ved Retten i Helsingør. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Det sidste vidne mødte ikke op, men alligevel faldt der dom, da en sag om afpresning for 120.000 kroner mandag skulle afgøres. Vidnet var taget til Sverige, hvor han opholder sig uden fast bopæl, men er tilknyttet Linköpings Kommune. Trods kontakt til vidnets søster lykkedes det ikke politiet at finde ham, hvilket mødte kritik fra forsvarer Janus Malcolm Pedersen.

Da det kunne have lange udsigter at finde vidnet, besluttede dommer Morten Larsen dog at lade sagen fortsætte.

Som tidligere beskrevet i Frederiksborg Amts Avis drejer sagen sig om, at to unge mænd på 22 og 23 år, JJ og JH, står sigtet for over en periode på en måned at have afpresset den jævnaldrende VS for beløb op imod 120.000 kroner. Heraf skal VS have betalt omkring 10.000 kroner af sin SU.

Krævede lang straf

Anklager Kenn Jørgensen mente, at JJ, som også stod sigtet for at have truet og uddelt lussinger til VS på natklubben Moonshine i Helsingør, skulle tildeles 10 måneders ubetinget fængsel, mens JH efter Jørgensens vurdering stod til 6 måneder.

Bevismængden i sagen var, udover en stribe vidneforklaringer, ikke stor. Et kontoudtog viste, at VS med en uges mellemrum havde hevet henholdvis 5200 kroner og 4500 kroner på sin konto. VS forklarede selv, at han var blevet truet af JJ til at hæve hele sin SU og aflevere til ham.

I sin begrundelse lagde Kenn Jørgensen udover kontoudtoget vægt på, at JH's og JJ's forklaringer ikke havde stemt overens, samt at begge vidner, VS's daværende kæreste og Moonshines ejer, begge bekræftede, at der var en gæld og at der havde været tumult på Moonshine.

Ingen af de to havde dog kunne bekræfte VS' påstand om, at han havde fået lussinger og at JJ havde en kniv på sig.

Usammenhængende forklaring

De to forsvarere i sagen, Janus Malcolm Pedersen og Poul Erik Petersen, mente begge, at der skulle ske frifindelse. De pegede begge på, at bevisbyrden i sagen havde været meget tynd og, at VS' forklaring var usammenhængende. Flere af de ting, som VS forklarede i retten sidste mandag, stemte nemlig ikke overens med politirapporten, hvilket forsvarerne fandt utroværdigt.

De fandt det også besynderligt, at VS fortsat beskrev JH som en god ven og at de to sågar havde været til fest sammen, hvor de havde sex med hinandens kærester. En fest, der skulle have fundet sted efter hele afpresningsforløbet.

Kontoudtog afgørende

I sidste ende fandt dommer Morten Larsen og de to domsmænd dog JJ og JH skyldige. Retten fandt det blandt andet på baggrund af kontoudtogene bevist, at VS havde betalt 9.700 kroner uden at stå i gæld til hverken JJ eller JH, hvorfor der måttet have fundet afpresning sted. JJ, der tidligere er dømt for blandt andet grov vold og var prøveløsladt, da afpresningen skete, blev idømt tre måneders fængsel oven i de seks måneder, han havde fra en tidligere dom. JH blev idømt tre måneders fængsel, der dog er betinget af, at han udfører 80 timers samfundstjeneste. Den mildere dom skyldtes blandt andet, at han snart skal være far. Ingen af de to valgte at anke dommen.