Fredag aften var der indbrud i butikken på Kronborg. Foto: Andreas Norrie

To sigtet for indbrud i museumsbutik på slot

Helsingør - 06. marts 2021 kl. 09:38 Af Camilla Bjørkman Aagaard

To unge mænd er blevet sigtet for indbrud, efter at de fredag aften blev pågrebet af Nordsjællands Politi efter et indbrud i museumsbutikken på Kronborg i Helsingør.

Klokken 21.52 blev politiet kaldt ud til Kronborg. Fra butikken var der stjålet Kaj Bojesen figurer. Her mødte betjentene de to mænd, der forsøgte at løbe fra stedet. Den ene blev dog hurtigt løbet op af en politihund, mens den anden løb lige ud foran en patruljebil og dermed blev standset.

De to mænd, en 19-årig fra Købehavn V og en 17-årig fra Helsingør blev taget med ind til afhøring. Der var ikke grundlag for at fremstille dem i grundlovsforhør, og de blev derfor løsladt med en sigtelse for indbrud.