To sæt fodaftryk fundet ved indbrud

- Det er endnu ikke opgjort, hvad der blev stjålet fra adressen, men vi har konstateret, at et køkkenvindue er opbrudt med et 50 mm værktøj, og alle rum er blevet rodet igennem. Derudover har vi fundet to sæt fremmede fodaftryk i et bed foran en altan, fortæller vagtchef ved Nordsjællands Politi, David Borchersen, til Frederiksborg Amts Avis.