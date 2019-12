To rapporter om krydstogtkaj-økonomi er forsinket

Da Havnebestyrelsen for Helsingør Selvstyrehavn, der er identisk med medlemmerne af Økonomiudvalget, mødtes på det sidste møde før jul, så var det planen, at medlemmerne skulle præsenteres for hele to såkaldte rentabilitetsrapporter om økonomien bag et muligt kajanlæg opført ud i Sundet ud for færgernes opmarchareal. Den ene rapport, som er bestilt hos konsulentfirmaet Bermello Ajamil & Partners, handler om det internationale krydstogtmarked, som firmaet er eksperter i. Den anden rapport bliver lavet af konsulentfirmaet Blue Consulting og handler om økonomien i den øvrige erhvervsdel af det mulige projekt, fremgår det af referatet fra mødet i Havnebestyrelsen.

