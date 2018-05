Miljøet omkring Espergærde Havn er i dag ikke sikret af nogen lokalplan, og nye byggerier skal i princippet »kun« leve op til kommunens almindelige bygningsreglement og parkeringsnorm. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: To nye lokalplaner skal sikre kulturværdier Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

To nye lokalplaner skal sikre kulturværdier

Helsingør - 16. maj 2018 kl. 04:23 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Udvalg har sat gang i udarbejdelse af lokalplanern for de gamle dele af Espergærde og for Hellebæk-Ålsgårde. De seneste år har der været stor offentlig debat om udviklingen af Espergærde, hvor en del nye byggerier og projektforslag er blevet stærkt kritiseret for at harmonere meget dårligt med det særlige bymiljø og den arkitektur, som præger »Det gamle Espergærde« med eksempelvis mange huse og villaer fra forrige århundredeskifte.

Ønsket om en lokalplan, som sikrer byens særlige værdier kom blandt andet frem på et velbesøgt borgermøde i 7. september på Mørdrupskolen.

På det seneste møde i By-, Plan- og Miljøudvalget godkendte et enigt udvalg, at forvaltningen i Center for By, Land og Vand skulle gå i gang med arbejdet med at udarbejde en lokalplan skal dække området i byen mellem Kystbanen og Øresund.

Udvalget godkendte også en procesplan, som blandt andet betyder, at arbejdet skal startes op med borgermøder, byvandringer og andre former for dialog. Derudover skal museer og lokale eksperter også høres i forbindelse med udarbejdelsen af selve lokalplanen.

Pres på forvaltning

Selv om der blev sagt ja til projektet, så blev der dog ikke sat nogen nærmere tidsplan på arbejdet, hvilket skete efter en indstilling fra forvaltningen i Center for By, Land og Vand.

Herfra blev det nemlig understreget, at forvaltningen for øjeblikket er i gang med en meget stor mængde lokalplaner og byudviklingsprojekter i forvejen, som er »meget væsentlige« for Helsingørs udvikling.

Det hele endte med, at udvalget i stedet besluttede, at lokalplanarbejdet skal ske, når det kan indpasses i forhold til afdelingens andre projekter.

Bevarende lokalplan

Samme lidt løse tidsplan gælder et projekt om en bevarende lokalplan for Hellebæk og Ålsgårde, som et enigt udvalg også satte gang i efter et forslag fra Peter Poulsen(S). Også her må man vente på, at arbejdet kan passes ind i forhold til de øvrige opgaver.