En tyv var blandt andet på spil her i Ponydalen.

Artiklen: To nye indbrud

To nye indbrud

Fra søndag klokken 11 til mandag klokken 11 forsøgte ukendte at bryde ind i en lejlighed på Rugmarken i Espergærde. Karmen ved hoveddøren blev forsøgt opbrudt, men projektet mislykkedes. Sagen er anmeldt til Nordsjællands Politi.

Indbrud på Ponydalen

Mandag mellem klokken 15 og 20.20 var der indbrud i en lejlighed på Ponydalen på Vapnagaard. Tyven kom ind via en opbrudt havedør, men om det lykkedes ham at stjæle noget, er der endnu ikke overblik over.