To nye indbrud

Mellem lørdag middag og mandag eftermiddag er der sket indbrud i et rækkehus på Kølen i Snekkersten, hvor et vindue blev brudt op. Tyvens bytte var en Playstation, en computer og nogle smykker, oplyser Nordsjællands Politi.

Fra et hus på Kelleris Høj i Espergærde blev der i perioden 12. november til mandag klokken 17.45 brudt ind ved hjælp af at slå et hul i en rode. Umiddelbart ser det ikke ud til, at der blev stjålet noget.