To enkeltmålinger taget både øst og vest for Hornbæk Havn viste i juni beskidt og dårligt badevand - og ingen ved hvorfor. Senere målinger viser nemlig badevand i højeste kvalitet. Foto: Allan Nørregaard

To mystiske tilfælde af forurenet badevand

I 2020 var tallet således 4, mens der i år på to dage på to forskellige steder i Hornbæk blev konstateret badevand i den værste kategori, som er den »røde« »dårligt badevand«. Helt konkret bliver der målt på indholdet af E. Colibakterier og Entestinale Enterokokker.

På et temamøde tirsdag aften på Kulturværftet om spildevand og kloakering for Byrådets medlemmer blev det oplyst af forvaltningen i Center for By-, Land og Vand, at årsagen til det dårlige badevand ved de to målinger var «Uforklarlige«.