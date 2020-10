To mænd stjal cykelsadler og hjul

Lørdag klokken 12.50 modtog politiet en anmeldelse om, at to mænd i mørkt tøj og mundbind var i gang med at stjæle dele fra cykler ved Kløvermarken i Espergærde.

Da politiet ankom, fandt de to lokale personer, som var i besiddelse af en række cykeldele, blandt andet sadler og cykelhjul, som de ikke kunne redegøre for. De blev sigtet for tyveri, oplyser Nordsjællands Politi.